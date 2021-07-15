Токио, 15 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Сети появился официальный трейлер тактической игры Super Robot Wars 30, посвящённой сражениям огромных боевых роботов. Его опубликовали на официальном YouTube-канале компании Bandai Namco.

Три робота

В Super Robot Wars 30 игроки смогут взять под своё управление роботов из разных популярных франшиз: Gundam, Mazinger, Code Geass и др. Релиз ожидается 28 октября 2021 года на PC.

Стоит отметить, что Super Robot Wars 30 станет одной из немногих игр серии, которые выйдут на Западе. Как правило, проекты этой франшизы выпускаются только в Японии.