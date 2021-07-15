В Челябинской области мальчик выпал с пятого этажа
Чебаркуль, Челябинская область, 15 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Чебаркуле Челябинской области идёт проверка по факту травмирования 12-летнего мальчика. Он выпал из окна, сообщает областное управление СКР.
Алексей Колчин. ИА REGNUM
Вид из окна
Инцидент произошёл вечером 14 июля. Ребёнок упал с пятого этажа и получил перелом руки и некоторые другие травмы. Его госпитализировали.
По предварительным данным, мальчик опёрся на москитную сетку. Выясняются обстоятельства произошедшего.