Чебаркуль, Челябинская область, 15 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В Чебаркуле Челябинской области идёт проверка по факту травмирования 12-летнего мальчика. Он выпал из окна, сообщает областное управление СКР.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Вид из окна

Инцидент произошёл вечером 14 июля. Ребёнок упал с пятого этажа и получил перелом руки и некоторые другие травмы. Его госпитализировали.

По предварительным данным, мальчик опёрся на москитную сетку. Выясняются обстоятельства произошедшего.