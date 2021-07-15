Москва, 15 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин во время посещения авиасалона МАКС-2021, вероятно, понаблюдает за полётами. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 15 июля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авиасалон «МАКС»

«Пока я точно программу не знаю, но, наверное, традиционно президент полеты посмотрит», — сказал Песков.

Представителя Кремля спросили, осмотрит ли Путин новый военный самолет. Песков ответил, что формат презентации новой боевой машины пока неизвестен, потому нельзя сказать, покажут ли его президенту.

Песков добавил, что 15 июля Путин на встрече гендиректором ОАК Юрием Слюсарем обсудит подготовку к авиасалону МАКС-2021 и совещанию по авиастроению.

Как сообщало ИА REGNUM, Объединённая авиастроительная корпорация представит «принципиально новый военный самолет» 20 июля, в первый день работы авиасалона МАКС.

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