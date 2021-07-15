Стокгольм, 15 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. По состоянию на 14 июля 5 747 869 жителей Швеции были привиты по крайней мере одной дозой вакцины от COVID-19, что соответствует 70,2% от всего взрослого населения страны. Такие данные были опубликованы на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Mos.ru Вакцинация

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Второй компонент вакцины получили 3 682 574 человека, что составляет 45% от взрослого населения. Ожидается, что в скором времени статистика будет изменена, поскольку с августа записаться на вакцинацию в Швеции станет возможным для 16−18-летних подростков и детей старше 12 лет, у которых наблюдаются хронические заболевания, что влечет для них риск серьезного протекания COVID-19.

14 июля ведомство также скорректировало статистику — из числа умерших от COVID-19 были исключены три человека. Таким образом, от заболевания в Швеции скончались 14 642 человека.