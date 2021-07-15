Москва, 15 июля, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Сильному российскому государству нет места в глобальном мире, который хотят создать США. Об этом 15 июля заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Сильное русское государство — враг англосаксонского мира», — сказал участник ток-шоу.

По его словам, современный миропорядок выстроен таким образом, что слабые государства в любой момент могут быть уничтожены и стерты с политической карты мира.

«Напомню, что прогнозы ЦРУ, которые были обнародованы или про которые были утечки подразумевают что на месте нашей страны должно быть образовано десять квазигосударств. Это практическая политика. Поэтому мы четко должны понимать, какую судьбу России хотели бы видеть США», — отметил Коротченко.