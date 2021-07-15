Буэнос-Айрес, 15 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Более 60% совершеннолетних жителей Аргентины привились как минимум одним компонентом вакцины от COVID-19. Об этом сообщает агентство Telam со ссылкой на данные министерства здравоохранения Аргентины.

Цитата twitter.com @alferdez Президент Аргентины Альберто Фернандес прошел вакцинацию от коронавируса

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Согласно данным ведомства, от COVID-19 привились 20 605 189 аргентинцев старше 18 лет, что составляет 60,85% от общего числа совершеннолетнего населения. При этом уровень иммунизации населения в 13 из 24 регионов южноамериканского государства оказался ещё выше.

Отмечается, что на сегодняшний день в Аргентину поступило более 30,2 млн доз вакцин от разных производителей, в числе которых — российская вакцина «Спутник V».