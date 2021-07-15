Стокгольм, 15 июля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В нескольких европейских странах уровень заражения коронавирусом сремительно вырос после того, как дельта-вариант SARS-CoV-2 начал распространяться на их территории. Однако государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл в интервью газете Dagens Nyheter заявил, что подобного в Швеции не произошло.

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«На данный момент мы не видим ничего, что могло бы свидетельствовать об этом. И у нас по-прежнему сохраняются исключительно важные рекомендации, те рекомендации, которые имеют ключевое значение», — заявил Тегнелл изданию.

Тот факт, что Швеция имеет равномерный охват вакцинацией всего населения, также способствует тому, что никакого беспокойства ситуация с пандемией в стране не вызывает, подчеркнул Тегнелл. В качестве обратного примера он привел Великобританию, где охват иммунизацией варьируется между разными группами населения и географическими районами, что обеспечивает более низкую защиту от возможных вспышек коронавируса.