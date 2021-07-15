Москва, 15 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) обсуждает с правительством РФ вопрос лимита на легионеров в чемпионате России. Об этом 15 июля заявил президент организации Александр Дюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

«Вопрос лимита обсуждается с правительством», — сказал Дюков.

Он добавил, что является противником лимита на легионеров. Оптимальной, по его мнению, является система, когда лимита нет, или как в Европе — в формате «17+4+4».