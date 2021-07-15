В шести регионах РФ начнут строить за счёт инфраструктурных облигаций
Москва, 15 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. На территории России в шести регионах планируется начать строительство при помощи инфраструктурных облигаций. Об этом 15 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Он рассказал, что новые инструменты поддержки инфраструктурных проектов позволят увеличить объёмы строительства новых жилых домов, больниц, школ, спортивных сооружений и дорог, а также обновить систему ЖКХ. В результате, как рассчитывают в правительстве, регионы получат дополнительный импульс.
«Финансировать эту работу будем за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций», — заявил премьер-министр.
По его словам, в ближайшие два года регионы получат порядка 500 млрд рублей через бюджетные кредиты. Деньги будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%. Также в течение четырёх лет будет привлечено порядка 150 млрд рублей за счёт облигаций, что позволит обеспечить предоставление льготных инфраструктурных займов под 4% сроком до 15 лет, а по отдельным проектам — до 30 лет.
Глава правительства отметил, что необходимая правовая база уже имеется, а механизм взаимодействия отрабатываеся в рамках пилотных проектов.
«Планируется начать строительство за счёт инфраструктурных облигаций в шести регионах. Это соответственно Липецкая, Сахалинская, Тульская, Тюменская, Челябинская и Свердловская области», — пояснил Мишустин.