Москва, 15 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. На территории России в шести регионах планируется начать строительство при помощи инфраструктурных облигаций. Об этом 15 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Он рассказал, что новые инструменты поддержки инфраструктурных проектов позволят увеличить объёмы строительства новых жилых домов, больниц, школ, спортивных сооружений и дорог, а также обновить систему ЖКХ. В результате, как рассчитывают в правительстве, регионы получат дополнительный импульс.

«Финансировать эту работу будем за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов и инфраструктурных облигаций», — заявил премьер-министр.

По его словам, в ближайшие два года регионы получат порядка 500 млрд рублей через бюджетные кредиты. Деньги будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%. Также в течение четырёх лет будет привлечено порядка 150 млрд рублей за счёт облигаций, что позволит обеспечить предоставление льготных инфраструктурных займов под 4% сроком до 15 лет, а по отдельным проектам — до 30 лет.

Глава правительства отметил, что необходимая правовая база уже имеется, а механизм взаимодействия отрабатываеся в рамках пилотных проектов.

«Планируется начать строительство за счёт инфраструктурных облигаций в шести регионах. Это соответственно Липецкая, Сахалинская, Тульская, Тюменская, Челябинская и Свердловская области», — пояснил Мишустин.