Посёлок городского типа Чернышевск, Забайкальский край, 15 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Чётный путь на месте схода вагонов Забайкальской железной дороги полностью восстановлен. Об это 15 июля сообщает РФ по Забайкальскому краю.

МЧС В Забайкалье частично восстановили железную дорогу после схода вагонов

«Возобновлено реверсивное движение поездов по четному пути. Работы по восстановлению нечетного пути продолжаются. На данный момент укладка рельс нечетного пути завершена, осуществляется отсыпка полотна», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, сход вагонов двух грузовых поездов №2517 и № 2300 случился 15 июля на перегоне Урюм — Нанагры Забайкальской железной дороги. Всего на ликвидацию последствий привлечено 310 человек 45 единиц техники, из них от МЧС России 27 человек и четыре единицы техники.

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