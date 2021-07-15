Пенза, 15 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. В Пензенскую область 15 июля с официальным визитом прибыл министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Делегация федерального ведомства приняла участие в заседании оперативного штаба по ситуации в агропромышленном комплексе (АПК) и на продовольственном рынке, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Kremlin.ru Дмитрий Патрушев

В режиме видеоконференцсвязи были рассмотрены вопросы проведения сезонных полевых работ, доведения средств федерального бюджета до получателей, а также ситуация на рынке продовольствия. АПК Пензенской области была дана отдельная оценка.

Дмитрий Патрушев оценил динамичное развитие агропромышленного комплекса в регионе.

«Надеюсь, данные темпы не будут сбавляться, Олег Владимирович, под вашим руководством, сельское хозяйство всё больше и больше будет производить продукции. И тот индекс, который составляет 115,7%, будет нарастать», — обратился министр к врио губернатора Олегу Мельниченко.

Также спикер положительно оценил результаты развития животноводства в области.

«Производство молока выросло в прошлом году на 11%, в текущем году — еще на 8%. Для Пензенской области особое значение имеет птицеводство. В 2020 году рост производства птицы превысил 7%, а индейки — 12%, надеюсь, вы продолжите развитие этого направления», — добавил Патрушев.

Глава федерального ведомства подчеркнул уверенную динамику развития отрасли и поблагодарил региональные власти за проделанную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области аграрии планируют, что урожай зерновых составит в текущем году 2,8 млн тонн, свеклы — 2,1 млн тонн, подсолнечника — 610 тыс. тонн.

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