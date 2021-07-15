Вашингтон, , 14:08 — REGNUM Заявления о сложной рабочей атмосфере в администрации вице-президента США Камалы Харрис встретили понимание у бывших ее сотрудников, которые описали схожий опыт пребывания подчиненным будущего второго лица в стране, сообщает New York Post.

В июне издание Politico опубликовало статью, в котором работа в администрации Харрис называлась «хаотичной», а также «напряженной, а порой и мрачной». По словам одного источника, администрация Харрис была похожа на место, где «люди чувствуют себя как» мусор.

«Столь многие увидели в этом себя или то, как с ними или их коллегами обращались», — заявил один из источников изданию Business Insider.

Журналисты издания опросили 12 бывших сотрудников возглавляемых Харрис структур об условиях работы там, в том числе тогда, когда она с 2004 по 2011 годы занимала пост окружного прокурора Сан-Франциско, с 2011 по 2017 года в качестве генерального прокурора Калифорнии и сенатора США с 2017 по 2021 год.

Некоторые из сотрудников отмечали, что Харрис ведет себя «непредсказуемо и временами унизительно». По словам одной из бывших помощниц Харрис, когда та была генеральным прокурором, сотрудники будущего вице-президента испытывали «чувство паранойи», никогда не зная, «когда она на кого-то сорвется».

В статье цитируется несколько источников, которые вспоминают, как Харрис звонила в офис и вешала трубку сотрудникам, если она не получила быстро нужную информацию. Другие бывшие сотрудники сказали, что Харрис, которая обычно хотела, чтобы ее проинформировали по вопросам за три дня, переносила запланированные брифинги на более ранний срок, не сообщая своим помощникам, и ругала их, когда у них не было информации.