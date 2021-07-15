Ковель, Украина, 15 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. В Волынской области Украины сотрудники правоохранительных органов предъявили документы о подозрении должностному лицу местного деревообрабатывающего предприятия. Об этом сообщила 15 июля пресс-служба министерства внутренних дел страны.

Вырубка леса

Следователи полагают, что подозреваемый вместе с другими должностными лицами предприятия мог организовать схему незаконного изготовления и экспорта пиломатериалов в страны Европы.

Как сообщили в пресс-службе, в Ковельском районе Волынской области с 2018 года проводилась незаконная вырубка деревьев разных пород, которые потом перерабатывались, а готовая продукция отправлялась за границу.

Во время обысков правоохранители нашли 400 куб. метров лесоматериалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство экономики Украины подготовило законопроект, который отменяет мораторий на экспорт необработанной древесины.