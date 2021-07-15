Джакарта, 15 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Склад, предположительно являющийся местом для хранения дизельного топлива, взорвался в центре густонаселенного жилого района в индонезийской провинции Лампунг, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Пожар со склада был довольно большим и сопровождался густым чёрным дымом. Пожар охватил прилавки местных жителей, расположенные недалеко от склада.

На месте происшествия развернули девять единиц пожарных машин.