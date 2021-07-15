Москва, 15 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Впервые за время наблюдений средний размер ипотечного кредита в России в июне 2021 года превысил 3 млн рублей в результате того, что он вырос за месяц на 134 тыс. рублей или почти на 5% (рост за год 27%). Об этом 15 июля говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которая располагает данными примерно о 97% российских заемщиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

Уточняется, что в июне текущего года средний размер ипотечного кредита составил 3,02 млн руб., при том, что в мае он составлял 2,89 млн руб. и это есть рост на +5%. В то же время за год размер ипотеки в РФ возрос на 652 тыс. руб. (+27%).

Также указывается, что лидером по размеру ипотечного кредита остается Москва, где в июне 2021 года в среднем брали ипотечный кредит в размере 6,15 млн руб., при том что в июне 2020 года он составлял 4,83 млн руб. (+27%). Далее следуют Подмосковье — 4,53 млн руб. в текущем года против 3,5 млн руб. в июне минувшего года (+28%), и Санкт-Петербург — 4,3 млн руб., что есть рост на 30%.

«На столь быстрый рост среднего размера кредита повлияли прежде всего цены на недвижимость. Если в апреле квадратный метр на вторичном рынке стоил менее 71 тыс. рублей, а на первичном — 92 тыс. рублей, то в мае — уже 73 и 95 тыс. рублей соответственно. В июне квадратный метр на вторичном рынке подорожал до 98 тыс. рублей», — заявил по этому поводу генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

Кроме того, он уточнил, что так как жителям РФ брать более большой ипотечный кредит, также они вынуждены были увеличить и срок кредитования.

«За июнь он в среднем увеличился на три месяца до 18 лет и восемь месяцев», — добавил глава ОКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов заявил, что в 2021 году в России темпы роста ипотечного портфеля могут превысить 25%, причем фактор льготной ипотеки остается хотя и существенным, но явно не главным.