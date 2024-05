Париж, 15 июля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Тактическая ролевая игра Solasta: Crown of the Magister получила обновление с новым классом персонажа. Об этом 15 июля сообщает портал PCGamesN.

Обновление добавляет в игру класс чародея и три подкласса для него. Помимо этого, в Solasta появился режим «Железного человека» — он делает смерть персонажей перманентной и автоматически удаляет сохранения после проигрыша.

Напомним, что Solasta: Crown of the Magister — это игра на основе правил настольной ролевой игры Dungeons and Dragons SRD 5.1. Релиз проекта состоялся в мае 2021 года.