Астрахань, 15 июля, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 15 июля подтверждено пять новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Всего скончались 926 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были более 35 тыс. пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.