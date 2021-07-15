Оренбург, 15 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Оренбургской области с начала пожароопасного периода сложилась неблагоприятная обстановка с природными пожарами, сообщает ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Травяной пожар

На 15 июля на территории региона уже произошло 723 пожара сухой травы. Общая площадь ландшафтных пожаров составила более 26 тыс. га. Число травяных пожаров по сравнению с 2020 годом увеличилось на 22%, а площадь, пройденная огнем, — вдвое.

По результатам проверок по фактам природных пожаров и возгорания мусора к административной ответственности привлекли более 570 человек. Общая сумма штрафов превысила 3 млн рублей.

Напомним, на территории Оренбуржья с 17 мая установлен особый противопожарный режим. Под запретом находится сжигание сухой растительности и мусора, а также разведение открытого огня. Нарушения требований пожарной безопасности влечет административную ответственность. Санкции предусматривают наказание от 2 тысяч до 400 тысяч рублей.