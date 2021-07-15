Астрахань, 15 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Астраханской области 15 июля подтвержден 241 новый случай заражения коронавирусом — на 13 больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрирован 39 тыс. 201 положительный результат исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1210 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,09.