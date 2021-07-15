В Астраханской области выявлен 241 новый случай заражения коронавирусом
Астрахань, 15 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Астраханской области 15 июля подтвержден 241 новый случай заражения коронавирусом — на 13 больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе было зарегистрирован 39 тыс. 201 положительный результат исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1210 человек.
Коэффициент распространения инфекции составил 1,09.