Ташкент, 15 июля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Ташкенте ввели скидки на проезд в маршрутных такси для пассажиров с транспортной картой, сообщили 15 июля в пресс-службе городского управления транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутка

Размер скидки составит 200 сумов (1,4 рубля). Акция действует пока на шести маршрутах с 15 июля. Транспортные карты введены в общественном транспорте Ташкента с января 2020 года.

По состоянию на 1 марта в столице Узбекистана было зарегистрировано 282 198 карт. Вместе с тем пассажиры могут расплатиться за проезд традиционным способом.