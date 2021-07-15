Мытищи, Московская область, 15 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. На территории подмосковного города Мытищи очевидцы засняли редкое для Центральной России погодное явление — смерч. Видео с ним размещено в телеграм-канале LIFE SHOT.

Цитата из к/ф «Смерч». Реж. Ян де Бонт. 1996. США Разрушающая сила природы

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Высота смерча, как следует из опубликованной записи, составляла несколько десятков метров.

«Так оно же еще и крутится», — изумленно замечает автор видео.