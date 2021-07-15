Москва, 15 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В России непродовольственная инфляция, скорее всего, закрепится на уровне 6,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июля заявил директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Так он прокомментировал прогноз департамента исследований и прогнозирования Банка России, эксперты которого предположили, что годовая инфляция в РФ еще не добралась до пиковых значений.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Ожидания по инфляции в стране достаточно высокие. Как среди населения, так и среди бизнеса. Пик инфляции может прийтись на конец лета и начало осени. Это касается непродовольственной инфляции. Продовольственная же инфляция, понятное дело, будет затухать. И осенью, когда созреет урожай, инфляция пойдет на спад. Что касается непродовольственной инфляции, то есть ощущение, что она закрепится на том уровне, на котором она сейчас — около 6,5% — и останется на нем до конца этого и начала следующего года», — сказал Зубец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть сценарий при котором в 2021 году инфляция в России может уйти за пределы 6,5−6,7%.