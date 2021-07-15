Смоленск, 15 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Жестокое убийство раскрыто смоленскими следователями спустя 20 лет после совершения. Об этом сообщили в пресс-службе СКР 15 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленно причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего») было возбуждено ещё в 2001 году.

По версии следствия, 6 июня 2001 года между двумя жителями областного центра в поселке Красный Бор произошел конфликт, в ходе которого 29-летний подозреваемый избил своего 34-летнего знакомого. Потерпевший был доставлен в больницу, где через три дня скончался.

Установить подозреваемого удалось лишь спустя много лет после совершения преступления. В настоящее время по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Мужчине предъявлено обвинение.