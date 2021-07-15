Вашингтон, 15 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Microsoft планирует вернуть в свои сервисы виртуального помощника-скрепку по имени Скрепыш. Об этом сообщило издание PC Gamer.

(сс) Mike Mozart Microsoft

https://twitter.com/Microsoft/status/1415370520888061952

На своей официальной странице в Twitter представили компании заявили, что Скрепыш появится в виде эмодзи в сервисе Microsoft 365, если пользователи поставят этой публикации 20 тыс. лайков. За 16 часов с момента выпуска пост набрал уже больше 130 тыс. лайков.

Напомним, что Скрепыш — это виртуальный помощник, который впервые стал частью сервиса Microsoft Office в 1997 году. Его полностью удалили из всех программ Microsoft в 2007 году из-за негативной реакции пользователей.