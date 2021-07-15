В оргкомитете ВЭФ рассказали о подготовке к форуму
Москва, 15 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Уровень гостей на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в 2021 году, как ожидается, будет высоким, заявил 15 июля советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
По его словам, в этом году ВЭФ состоится в гибридном формате (очно и онлайн) — это условие диктует время, но такой формат не скажется на результативности.
Напомним, Восточный экономический форум пройдёт со 2 по 4 сентября 2021 года.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочего совещания с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым 24 июня во Владивостоке рассказал о том, как регион готовится к VI Восточному экономическому форуму.
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