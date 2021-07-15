Горно-Алтайск, 15 июля, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Накануне, 14 июля суточный прирост составил 60 новых случаев.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Лидером по приросту стал Шебалинский район, где зарегистрировано 16 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Турочакского, Майминского и ряда других районов. Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 18 616.

«По данным на 15 июля за весь период в регионе выздоровел 17 426 человек, на стационарном лечении находится 608 пациентов», — добавили в управлении.