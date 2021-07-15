Владикавказ, 15 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшие сутки зафиксирован антирекорд по числу заразившихся коронавирусом. Тесты подтверждены еще у 52 жителей республики. Последний раз такой показатель был зафиксирован в начале февраля 2021 года, сообщили 15 июля в федеральном оперативном штабе.

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Рост заболеваемости COVID-19 в РСО-Алании произошел в течение последнего месяца. За период с 23 июня суточный прирост числа заболевших увеличился почти в пять раз. Общее число носителей коронавируса достигло в республике 17 845 человек. Из них сумели справиться с болезнью 16 805 человек, в том числе 14 — за последние сутки.

Не удалось спасти врачам за все время пандемии 236 пациентов. В июле было зафиксировано пять смертей от опасной инфекции.