Сеул, , 14:10 — REGNUM Глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 15 июля телефонные переговоры с генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, с которым обсудил пути развития двусторонних отношений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе переговоров южнокорейский лидер поздравил Нгуен Фу Чонга с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПВ, поблагодарил правительство Вьетнама за предоставление места для проведения саммита между КНДР и США в 2019 году и поддержку усилий Сеула в денуклеаризации и установлении мира на Корейском полуострове.

Мун Чжэ Ин также приветствовал решение правительства Вьетнама утвердить корейский язык в качестве первого иностранного языка.

В свою очередь Нгуен Фу Чонг подтвердил приверженность продвижению мира на Корейском полуострове, а также призвал правительство Южной Кореи к совместной работе по восстановлению мира и стабильности в Мьянме.