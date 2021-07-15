Берлин, 15 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Количество погибших в результате наводнения в Германии увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает 15 июля издание Bild.

(сс) terimakasih0 Наводнение

По данным газеты, погибших — не менее 19. Телеканал SWR со ссылкой на полицию сообщает, что на западе страны около 70 человек пропали без вести.

В округе Арвайлер в Рейнланд-Пфальце смертельных случаев — не менее четырёх.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии дожди не прекращаются с 12 июля. Сильнее всего пострадали западные и юго-западные районы страны.

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