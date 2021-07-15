Тамбов, 15 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 15 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: растёт смертность, и идёт новая волна — трансляция»

Всего в регионе скончались 647 человек.

После выздоровления были выписаны 34 тыс. 296 пациентов, в том числе 82 человека — за последние сутки.