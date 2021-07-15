Варшава, 15 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Российские подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» не могут находиться под водой дольше двух суток и этом облегчает задачу по их обнаружению. Об этом 15 июля говорится в материале польского портала Defence24.

«Адмиралтейские верфи» Подлодка типа «Варшавянка»

По мнению авторов материала, подлодки «Варшавянка» «имеют один существенный недостаток — у них отсутствует воздушно-независимая двигательная установка».

«Таким образом, примерный район действия российских подводных лодок известен, тем более что известно, что это за конкретная единица», — говорится в статье.

Также в публикации многие действия российских военных самолетов и кораблей, которые подходят на близкое расстояние к группировкам НАТО, называются небрежными. Как считают авторы материала, такое поведение возможно только в мирных условиях, а в случае войны российским самолетам и кораблям не дали бы приблизиться к западным.

Кроме тог, в статье Defence24 утверждается, что «старые» российские самолеты Ту-22М3 и МиГ-31К не могут эффективно противостоять американским истребителям пятого поколения F-35 Lightning II и самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

«В этом случае исход столкновения кажется предрешенным», — заявляют авторы издания.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России так оснащены новой военной техникой, как ни одна страна в мире.