Тамбов, 15 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Тамбовской области 15 июля подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом — на три меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 36 тыс. 144 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 34 тыс. 296 пациентов, в том числе 82 человека — за последние сутки.