Истра, Московская область, 15 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. 15 июля в селе Павло-Слободское Московской области прошла уборка на берегах Истры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, мероприятие стало первым среди запланированных в рамках масштабного марафона экологических инициатив «Дни зелёных действий», анонсированного 5 июля на презентации фонда «Чистая Арктика» в Общественной палате РФ.

Admlip.ru Уборка мусора

Уборка на берегу Истры началась в 11:00 с небольшого приветственного слова и продлилась чуть более 2 часов. За это время участие в ней приняли более 300 человек, которые собрали более 3 тонн отходов.

Организаторы предусмотрели не только соблюдение антиковидных ограничений, но и разнообразные способы очистки Истры: в основном группы экологов, волонтёров и местных жителей убирались на берегу (оргкомитет подготовил инвентарь, который можно было получить при отсутствии своего), а для очистки воды и дна были приглашены байдарочники и водолазы. Мусор собирался раздельно, чтобы отправить большую его часть на переработку.

Также все желающие смогли принять участие в дискуссии об особенностях экологии Московской области. Как отметили в оргкомитете экомарафона, его особенность заключается как раз в возможности высказаться: специалисты и жители региона смогли озвучить собственные предложения по сохранению экологии, ведь именно они лучше знают локальные особенности региона. Результатом мероприятия станет составление единой народной экологической программы на основе собранных идей.

«Будем вместе убирать территории, высаживать деревья, чистить берега, собирать предложения с земли для дальнейших преобразований. Россия — это наш дом. А охранять природу, значит, охранять Родину», — заявил 5 июля на представлении инициативы «Чистая Арктика» об экологическом проекте «Дни зелёных действий» врио заместителя секретаря генерального совета партии «Единая Россия» и инициатор программы Дмитрий Кобылкин.

В очистке Истры 15 июля участвовали члены «Воды России» и общественные деятели, среди которых: министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин, глава городского округа Истра Татьяна Витушева, лидер общественного экологического движения «САМ» Сергей Маликов.

Напомним, что «Дни зеленых действий» — это всероссийский марафон по уборке природных территорий и очистке берегов рек, стартовавший 15 июля в Московской области. Позднее проект охватит другие регионы страны, среди которых Мурманская и Ярославская области. Кроме уборки предусмотрены дополнительные активности с целью повышения знаний об экологии и возможностях «зелёного волонтёрства».