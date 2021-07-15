Екатеринбург, 15 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Екатеринбурге отреставрируют дом, где жил и работал доктор Исаак Сяно. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Сайт управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Дом доктора Сяно

Здание, расположенное на Карла Либкнехта, 2, является объектом культурного наследия. Начальная стоимость контракта — 4,3 млн рублей.

Сейчас в объекте располагается управление госохраны объектов культурного наследия региона. Дом построили в 1910 году для врача-гинеколога Исаака Сяно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге более чем за 17 млн рублей отреставрируют здание городской администрации.

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