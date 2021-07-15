Вашингтон, 15 июля, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Глава Xbox Фил Спенсер беспокоится «об утрате истории видеоигр». Об этом 15 июля сообщает издание PC Gamer.

Xbox Series X

«Я хочу, чтобы мы объединились как индустрия и помогли сохранить историю того, чем мы занимаемся. Чтобы не потерять доступ к вещам, которые привели нас туда, где мы находимся сегодня», — рассказывает Спенсер. В качестве примера он привёл «Центр Пейли» (Музей телевидения и радио) — организацию, которая занимается сохранением истории телевидения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фил Спенсер похвалил контроллер DualSense от консоли PlayStation 5. Он рассказал, что Xbox вдохновилась особенностями этого устройства и в будущем может внести определённые функции в свой геймпад.