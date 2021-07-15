Москва, 15 июля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Рэпер Элджей поделился с подписчиками МРТ-снимками своего черепа, а также фотографией окровавленного лица. Пользователи соцсети Instagram пытаются понять, что случилось с музыкантом.

Mate Marschalko Кровь

https://www.instagram.com/p/CRUVAmHptZv/

«NIGHT MOVE» («Ночное движение»), — подписал фото Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея). Подписчики рэпера в недоумении.

«Что случилось с Алексеем?» — спрашивает dashulka1121.

«Ничего не понятно, но очень интересно!» — написал duyshonbaev.

«Твое лицо, когда уснул в кровати с черешней», — шутит пользователь mrwalkdis.

«Похоже, новый клип снимают под руководством Шишкина», — предположил пользователь gryassss.

Ранее Элджей вместе с исполнителем VACÍO представил песню под названием Soda. В куплете рэпер спел о расставании со своей супругой, блогером Настей Ивлеевой.