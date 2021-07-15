Екатеринбург, 15 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 32-летняя гражданка осуждена за попытку сбыта наркотических средств. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

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Суд выяснил, что 4 октября 2020 года эта женщина приехала на окраину Екатеринбурга в такси и извлекла из тайника более 40 граммов нарковеществ. Их она привезла в арендуемую комнату. Но при уборке комнаты администратор гостиницы обнаружила этот товар. Гражданку задержали.

Суд назначил даме восемь лет колонии. Приговор пока не вступил в силу.