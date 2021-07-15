Трое налоговиков в Дагестане незаконно списали долги граждан на 7 млн руб
Махачкала, 15 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Дагестане попали в поле зрения правоохранителей три сотрудника налоговой инспекции. Чиновники оказались замешанными в должностных преступлениях, из-за которых государству был нанесен вред на сумму около 7 млн рублей. По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело, сообщили 15 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Из подробностей дела известно, что его фигурантами стали трое начальников отделов камеральных проверок инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому, Ленинскому и Советскому районам города Махачкалы.
В течение трех лет, начиная с 2017 года подозреваемые, пользуясь доступом в систему электронных баз данных, списывали задолженности по налогам на транспорт, имущество, землю. В результате начисленные суммы налогов были уменьшены на сумму около 7 млн рублей.
В настоящее время расследование продолжается, Предпринимаются меры к возмещению подозреваемыми нанесенного ущерба в особо крупном размере.