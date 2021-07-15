Махачкала, 15 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Дагестане попали в поле зрения правоохранителей три сотрудника налоговой инспекции. Чиновники оказались замешанными в должностных преступлениях, из-за которых государству был нанесен вред на сумму около 7 млн рублей. По факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело, сообщили 15 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Сборщики налогов

Из подробностей дела известно, что его фигурантами стали трое начальников отделов камеральных проверок инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому, Ленинскому и Советскому районам города Махачкалы.

В течение трех лет, начиная с 2017 года подозреваемые, пользуясь доступом в систему электронных баз данных, списывали задолженности по налогам на транспорт, имущество, землю. В результате начисленные суммы налогов были уменьшены на сумму около 7 млн рублей.

В настоящее время расследование продолжается, Предпринимаются меры к возмещению подозреваемыми нанесенного ущерба в особо крупном размере.