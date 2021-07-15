Краснодар, 15 июля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Законопроект о страховании жизни волонтёров будет разработан и внесён в осеннюю сессию Госдумы РФ. Об этом сегодня, 15 июля, объявил секретарь генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в ходе встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, председателем совета Ассоциации волонтёрских центров Артёмом Метелевым и волонтёрами, принимавшими участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в регионе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Турчак

«Действительно, для тех категорий волонтёров, которые работают в очагах лесных пожаров, в таких местах, как здесь, в зоне подтопления, в ковид-госпиталях в красных зонах, безусловно, нужны дополнительные меры поддержки, дополнительные меры защиты, — отметил Турчак. — Мы договорились, что уже сейчас вместе с правительством отработаем поправки либо в федеральный закон о волонтёрстве, либо это будет новый закон об обязательном страховании тех волонтёров, которые осуществляют свою деятельность с риском для жизни или здоровья. Единая Россия в осеннюю сессию внесет законопроект о страховании волонтёров, которые работают в зонах ЧС».

Это должна быть отдельная государственная программа, считает секретарь генсовета «Единой России». Партия подготовит законодательные изменения вместе с Ассоциацией волонтёрских центров России и представит их в правительство. Как сообщили в пресс-службе партии, ранее с инициативой о государственном страховании волонтёров, подвергающих свою жизнь риску, Артём Метелев обратился в «Единую Россию», где она была поддержана. Существующее обязательное медицинское страхование не может предусмотреть всех форм рисков, которым подвергаются добровольцы во время тушения пожаров, при поиске людей, работе в красной зоне и других ситуациях. Метелев предложил внести страхование волонтеров как в федеральном законодательстве. В качестве пилотных отраслей планируется страховать деятельность волонтеров, участвующих в ликвидации ЧС, тушении пожаров, поиске людей и в здравоохранении.

«К сожалению, в России часто происходят чрезвычайные ситуации, и волонтёры всегда очень быстро реагируют по собственному желанию, — заявил Метелев. — Всегда есть риски для здоровья. Чем страшнее беда, чем дольше волонтёр в ее эпицентре, тем выше риски. Однако есть и волонтёры, которые ищут людей, потерявшихся в лесах, помогают в красных зонах. Если десятки тысяч людей рискуют жизнью, чтобы помогать другим, создавая общественные блага, мы должны проявить взаимность, как минимум в вопросах безопасности. Это точно заставит людей задуматься о том, что их ценят и уважают. Для того, чтобы чувство уверенности было, мы обратились в партию «Единая Россия», где коллеги поддержали инициативу».