Оренбург, 15 июля, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 278 новых заражений коронавирусом, что на два превышает предыдущий суточный показатель, сообщает 15 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 51 375 случаев заражения, в том числе 4264 — среди детей. На 100 тыс. населения приходится 2607,09 факта коронавирусной инфекции.

Оправились от болезни 44 375 оренбуржцев. Скончались 1169 человек. За последние сутки зафиксировано четыре летальных исхода.