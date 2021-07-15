Москва, , 13:48 — REGNUM Идею проведения нового саммита поддерживают все участники «нормандской четверки», но никаких предположений о дате такой встречи пока нет. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 15 июля журналистам.

На переговорах в «нормандском формате» President.gov.ua

«Вы знаете, что все участники «нормандской четверки» говорят в пользу такого саммита. Но конкретных прикидок по срокам пока нет еще», — сказал он.

Так представитель Кремля прокомментировал слова главы офиса президента УкраиныАндрея Ермака о том, что саммит «нормандской четвёрки» пройдёт «в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе, такие переговоры стали называть «нормандским форматом». После первой встречи состоялось ещё пять, последняя — в декабре 2019 года в Париже.

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