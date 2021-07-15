Барнаул, 15 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Алтайском крае эпидситуация по коронавирусу вновь начала ухудшаться со второго квартала 2021 года. Об этом 15 июля в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности известил губернатор региона Виктор Томенко.

Cheburgenator На границе Алтайского края

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"Мы сегодня, по сути дела, работаем в режиме той же нагрузки и тех же ограничений, которые были «на пике» ситуации 2020 года. Если сравнивать, то это ориентировочно сентябрь — начало октября 2020 года. Заболеваемость высокая», — признал глава региона.

Также Виктор Томенко заявил о том, что сейчас эпидситуация кардинально отличается:

«Уже сегодня в крае около 300 тысяч человек закончили вакцинацию, получили по две прививки. Еще около 120 тысяч человек сделали первую прививку и ждут, когда подойдет время сделать вторую. Массовая вакцинация идет свои чередом».

Также алтайский губернатор заявил о необходимости продолжать пропагандировать вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 15 июля из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (57 753 человек, +265 за минувшие сутки) новый вирус победили 47 736 человек (всего +11 за минувшие сутки).

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Вместе с тем ещё в июне в Алтайском крае было проведено много массовых мероприятий. Их проводили несмотря на то, что заболеваемость и смертность от COVID-19 показывала существенный рост.

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Не может не беспокоить и снижение темпов вакцинации в последние дни.

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