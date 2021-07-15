В Белгороде главный по спорту попал в ДТП на велосипеде
Белгород, 15 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Руководителя управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода Михаила Носкова сбил автомобиль, когда он ехал домой на велосипеде. Чиновник на своей странице в социальной сети призвал всех велосипедистов не забывать про шлем, который спас его жизнь.
Михаил Носков ехал по краю проспекта Богдана Хмельницкого рядом с выделенной полосой для автобусов. В районе парка Гагарина на повороте его «подрезал» автомобиль. По словам чиновника, до ДТП он разогнался до 40 км/ч и если бы не велосипедный шлем, то мог бы и не встать после падения.
Шлем раскололся, у чиновника многочисленные ссадины. Пользователи пожелали ему скорейшего выздоровления и считают, что Михаил Носков «работаетна своём месте. Сам травмировался — но даже из этого сумел вывести пользу и напомнить, что велошлем — это реально нужная штука. Пропаганда лучше всего работает именно так».