Белгород, 15 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Руководителя управления по физической культуре и спорту администрации Белгорода Михаила Носкова сбил автомобиль, когда он ехал домой на велосипеде. Чиновник на своей странице в социальной сети призвал всех велосипедистов не забывать про шлем, который спас его жизнь.

Цитата из м/ф «Укрощение велосипеда». реж. Раса Страутмане. 1982. СССР Велосипедист

Михаил Носков ехал по краю проспекта Богдана Хмельницкого рядом с выделенной полосой для автобусов. В районе парка Гагарина на повороте его «подрезал» автомобиль. По словам чиновника, до ДТП он разогнался до 40 км/ч и если бы не велосипедный шлем, то мог бы и не встать после падения.

«Шлем не то чтобы может защитить вас от всего, но от гораздо более серьёзных последствий точно спасёт! И если вы, как я любите кататься на велосипеде, то не стоит пренебрегать защитой головы, как бы хорошо вы ни катались, не всегда всё зависит от вас. Мне шлем пригодился всего три раза за все годы езды на веле. И каждый этот раз я был очень рад, что шлем был на мне, особенно сегодня! Потому что упал, ободрался, шлем поломал, но встал и пошёл, а вот был бы без шлема и уже может и не пошёл. Будьте аккуратны, берегите себя», — обратился он к своим подписчикам.

Шлем раскололся, у чиновника многочисленные ссадины. Пользователи пожелали ему скорейшего выздоровления и считают, что Михаил Носков «работаетна своём месте. Сам травмировался — но даже из этого сумел вывести пользу и напомнить, что велошлем — это реально нужная штука. Пропаганда лучше всего работает именно так».