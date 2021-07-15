Пенза, 15 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. С начала сезона активности клещей в больницы Пензенской области обратились 1988 пострадавших от их нападения, в том числе 509 — дети до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора 15 июля.

Клещ

По области противоклещевые обработки провели на площади в 226,4 гектаров на территории 124 объектов. При этом за истекшую неделю акарицидные обработки не велись.

На зараженность возбудителями иксодовым клещевым боррелиозом лабораторно исследованы по данным на 15 июля 1377 клещей, снятых с людей, в 202 из них обнаружены возбудители заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июня от нападения клещей пострадали 1688 пензенцев. Из 1153 клещей, снятых с людей, возбудители иксодового клещевого боррелиоза были обнаружены в 160.

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