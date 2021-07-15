Москва, 15 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В четверг, 15 июля, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют отрицательную динамику, добавляя ко вчерашнему снижению на 2,5%, когда стоимость баррель Brent проваливалась ниже $74,00, сегодня падение еще на 0,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

ИА Красная Весна Нефть

Эксперт напомнил, что конъюнктура нефтяного рынка начала ухудшаться сразу после того, как накануне вечером, 14 июля, появились новости о разблокировке переговоров ОПЕК+. По неподтверждённым данным, Саудовская Аравия и ОАЭ пришли к договорённости о том, чтобы повысить базовый уровень добычи последних до 3,65 млн баррелей в сутки с мая 2022 года. В этих же сообщениях указывалось, что Россия поддержала такое решение двух стран, это значит, что ранее оговаривавшееся повышение добычи ОПЕК+ на 2 млн баррелей в сутки в период с августа по декабрь 2021 года представляется делом практически решённым.

«Для цен на нефть это однозначный негатив, — подчёркивает эксперт. — Если до среды, 14 июля, нефтяной рынок готовился к росту котировок к $80,00 за баррель Brent и выше, то теперь даже достижение предыдущих максимумов на $78,20 за баррель, представляется маловероятным».

Гринштейн отмечает, что внутридневные перспективы цен на нефть выглядят чуть более оптимистичными, нефтяные котировки находятся в сильной зоне поддержки $73,80−74,60 за баррель, из которой будут склонны к отскоку ближе к $75,00 за баррель Brent.