Киев, , 13:39 — REGNUM Уголовный процесс по делу главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его дискредитация — это политическая технология, которой пытается воспользоваться действующая власть во главе с Президентом Владимиром Зеленским, но она у них не работает.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» сегодня, 15 июля, заявил украинский политолог Александр Лазарев, рассуждая о текущей внутриполитической ситуации в стране.

Эксперт подчеркнул, что на фоне искусственно созданного негативного образа лидера оппозиции, президент, по его замыслу, якобы будет выглядеть более выгодно.

«Цель в том, чтобы создать публичный образ человека с не очень кристально чистой репутацией и перераспределить на всех оппонентов. И тогда на фоне этого очень удобно говорить: вот смотрите, я же гораздо лучше. Это технология и она может работать в том случае, если власть параллельно с давлением на оппозицию, с дискредитацией оппозиции поднимает уровень жизни в государстве», — отметил Лазарев.

Вместе с тем политолог подчеркнул, что при решении социально-экономических вопросов власть Зеленского действует исключительно в своих интересах, а не в интересах государства и украинцев, а это говорит о том, что преследование Медведчука имеет исключительно политическую мотивацию.

«По факту мы же понимаем, что Зеленский, премьер-министр, парламент — они все ответственные за повышение тарифов, за повышение стоимости первичных продуктов потребления, за снижение покупательской способности, то есть их политика к этому ведет. Также они ответственны за увеличение налогов, легализацию капиталов, которую они вводят, — и это бьет по среднему классу… При этом они берут под стражу Медведчука и пытаются что-то доказать, а доказать, как видно по юридическим процессам, они ничего не могут, а если не могут, стало быть, доказательств у них нет. Не собрали, не создали. Тогда это все выглядит как политический процесс над оппонентом», — констатировал Александр Лазарев.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня адвокаты лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука подали апелляцию на решение о продлении домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе рассмотрения вопроса защита Медведчука заявляла о многочисленных процедурных нарушениях.