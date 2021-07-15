Алма-Ата, Казахстан, 15 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой четыре произошло в 44 километрах от Алма-Аты на территории Казахстана, сообщили в ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Землетрясение

По предоставленным координатам следует, что землетрясение произошло к востоку от Алма-Аты на территории Талгарского района Алма-Атинской области. Ближайший населенный пункт — село Орман находится в десяти километрах от эпицентра.

Подземные толчки были зарегистрированы 15 июля в 14:49 (11:49 мск). Сообщений об ощутимости не поступало.