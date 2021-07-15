Висконсин, США, 15 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Популярная «королевская битва» Call of Duty: Warzone получит «самое крупное обновление баланса оружия» за всю историю существования проекта. Об этом 15 июля сообщает издание VGC.

Calloduty.com Call of Duty: Warzone

По словам разработчиков, это обновление станет первым шагом на пути к улучшению боевой системы игры. Они также пообещали «внимательно следить за характеристиками оружия», чтобы не допускать сбоев в работе Warzone.

Напомним, что выход обновления приурочен к старту второй половины четвёртого сезона в Call of Duty: Warzone. Он состоится сегодня, 15 июля.