Пермь, 15 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Стали известны предварительные итоги Единого государственного экзамена в Перми. Как сообщает пресс-служба мэрии, выпускники демонстрируют стабильно высокие результаты.

Иван Шилов ЕГЭ

На сегодняшний день в Перми 51 стобалльник, среди которых двое мультистобалльников. Окончательные итоги проведения аттестации по окончании 11-го класса будут известны в августе, после публикации результатов ребят, которые сдавали ЕГЭ в резервные сроки.

В столице Пермского края в 2021 году ЕГЭ сдавали 6789 выпускников: 5778 выпускников 11-х классов и 1011 учащихся учреждений среднего профессионального образования и выпускников прошлых лет.