Ереван, 15 июля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Власти Азербайджана препятствуют началу процесса делимитации и демаркации границы с Арменией. Об этом 15 июля заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

По его словам, Азербайджан пытается представить, что Армения выступает против и препятствует процессу демаркации и делимитации.

«На самом деле всё наоборот: это Азербайджан против делимитации и демаркации границ, потому что показывает поддельные карты, пытаясь этим обосновать присутствие своих вооруженных сил на суверенной территории Армении, в частности на участке Сотк-Хознавар», — сказал Пашинян на заседании правительства.

Он также уточнил, что Армения продолжит работу с Россией с целью демаркации границы, а также деблокады республики.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 июля, при перестрелке на участке Ерасх границы между Арменией и Азербайджаном погиб военнослужащий армянских вооружённых сил.

По информации минобороны Армении, военные Азербайджана для продвижения своих боевых позиций сделали попытку провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. После ответных действий армянской стороны, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций.